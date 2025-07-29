Prens Harry'den Kraliyet ailesine zeytin dalı
Prens Harry'nin, babası Kral Charles ve ağabeyi Prens William ile arasındaki buzları eritmek amacıyla resmi programını Kraliyet Ailesi ile paylaşmayı kabul ettiği bildirildi.
Daily Mail’in aktardığı habere göre, bu jestin amacı Harry ve eşi Meghan Markle’ın etkinlikleriyle, Kraliyet Ailesi’nin programlarının çakışmasını önlemek. Böylece Sussex çiftinin dikkatleri Kraliyet Ailesi’nden çalmaya çalıştığı yönündeki iddiaların da önüne geçilmesi hedefleniyor.
Aileye yakın bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada, “Sussex ekibi, Harry’nin etkinliklerini içeren bir takvim hazırlayıp bunu Buckingham Sarayı ile paylaşmayı teklif etti. Bu sayede Kensington Sarayı da bilgilendirilerek, Prens William ve Kate Middleton’ın da planlardan haberdar olması sağlanacak'' ifadelerine yer verildi.
Aynı kaynak, “Harry hâlâ Kraliyet mekanizması tarafından kontrol edilmekten hoşlanmıyor ve bu konuda bir değişiklik olmasını beklememek gerek. Ancak Kraliyet Ailesi, Harry’nin hareketlerinden önceden haberdar olursa, kendi programlarını da ona göre ayarlayabilir'' dedi.
Harry’nin bu teklifi, İngiliz basınında “önemli bir barış adımı” olarak nitelendirildi.
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