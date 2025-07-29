Prens Harry'den Kraliyet ailesine zeytin dalı

Aileye yakın bir kaynağın gazeteye yaptığı açıklamada, “Sussex ekibi, Harry’nin etkinliklerini içeren bir takvim hazırlayıp bunu Buckingham Sarayı ile paylaşmayı teklif etti. Bu sayede Kensington Sarayı da bilgilendirilerek, Prens William ve Kate Middleton’ın da planlardan haberdar olması sağlanacak'' ifadelerine yer verildi.



Aynı kaynak, “Harry hâlâ Kraliyet mekanizması tarafından kontrol edilmekten hoşlanmıyor ve bu konuda bir değişiklik olmasını beklememek gerek. Ancak Kraliyet Ailesi, Harry’nin hareketlerinden önceden haberdar olursa, kendi programlarını da ona göre ayarlayabilir'' dedi.



Harry’nin bu teklifi, İngiliz basınında “önemli bir barış adımı” olarak nitelendirildi.