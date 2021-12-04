Prens Harry'nin ardından Prens William da program çekti

Prens William, Apple Fitness+'ın hazırladığı Time to Walk programına konuk olacak. 39 yaşındaki Cambridge Dükü, Apple ekibiyle birlikte 6 Aralık'ta yayımlanacak özel bir bölüm kaydetti. Independent Türkçe'nin haberine gerö; Prens William ve Apple işbirliği pek çok kişiyi tatillerde biraz zaman ayırarak yürümeye teşvik etmeyi amaçlıyor.

YÜRÜMEYE TEŞVİK ETMEYİ AMAÇLIYOR



Apple Music'teki Apple Music 1 radyo kanalında ücretsiz yayımlanacak program dinleyenleri daha fazla yürümeye teşvik etmek için etkili ünlülerin kişisel hikayelerine yer veriyor. Apple Fitness+'taki programları beğenen Prens William burada yer almak için Apple'a başvurmuş.



Her bölümde konuk ünlünün hayatını değiştiren, onun ders çıkarmasını sağlayan, anlamlı anılar dinleyicilere aktarılıyor. Prens William programı için Kraliçe'nin Norfolk'taki Sandringham Malikanesi'nden St. Mary Magdalene Kilisesi'ne geçerek eşi Kate Middleton'la yaşadığı kır evine yürüyor.

ZİHİNSEL OLARAK FORMDA KALMANIN ÖNEMİ



Bölüm boyunca Cambridge Dükü zihinsel olarak formda kalmanın öneminden bahsediyor. Prens William ayrıca üç favori şarkısını seçerek bu parçaların kendisi için öneminden bahsediyor.



Prens William Instagram'dan yaptığı paylaşımda "Yürümek, iyi ve kötü zamanlarda, yağmurda ya da güneşte hayatımın bir parçası olageldi. Zihnimi temizlemek ve bakış açısı kazanmak için fırsat sunuyor. Akıl sağlığımı düzenlememin önemli bir parçası" dedi.



DAHA ÖNCE KATILAN İSİMLER

Programda daha önce yer alanlar arasında Dolly Parton, Shawn Mendes, Uzo Aduba, Anderson Cooper, Misty Copeland, Nick Jonas gibi isimler bulunuyor.



Prens William'ın kardeşi Prens Harry de daha önce de dijital platformlarla yaptığı anlaşmalarla gündeme gelmişti.

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