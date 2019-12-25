Prens Philip'in hastane çıkışı korkutan görüntüsü

Kraliçe Elizabeth’in eşi Prens Philip’in sağlık durumu, İngiliz basınının gündeminde… 20 Aralık’ta Buckingham’dan yapılan açıklamada, Prens’in rahatsızlığı dolayısıyla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı duyurulmuştu. Prens Philip’in soğuk algınlığı benzeri belirtiler nedeniyle önlem amaçlı olarak tedavi gördüğü duyurulsa da İngiliz kamuoyu bu sözlerden tatmin olmamıştı. Hatta Prens Philip’in öldüğünü ve zaman kazanmak için duyurunun geciktirildiğini düşünenler bile oldu.

GÖZLERİNDEKİ KIZARIKLIK KORKUTTU

98 yaşındaki Prens, dört gün süren tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Hastane çıkışında görüntülenen Prens, hemşirelere teşekkür ettikten sonra kendisini bekleyen araca yardım almadan gitti. Ancak Prens’in araç içindeyken çekilen fotoğrafı korkuttu. Prens’in gözlerindeki kızarıklık ve göz altlarındaki morluklar, henüz tam olarak sağlığına kavuşmadan taburcu edildiği tahminlerine yol açtı.

NOEL KUTLAMASINA KATILDI

Prens Philip'in oğlu Prens Charles, önceki gün yaptığı basın açıklamasında, babasının durumunun iyi olduğunu, Noel zamanında hastaneden taburcu edilmesinin beklendiğini söylemişti. Prens’in, Londra'nın doğusundaki Norfolk'ta bulunan Sandringham konutuna giderek, diğer kraliyet ailesinin üyeleriyle birlikte Noel kutlamasına katılacağı öğrenildi.