Prens William corona virüs aşısı oldu

Corona virüs salgını ile mücadele devam ederken İngiltere Kraliyet ailesi üyeleri de aşılarını yaptırıyor. Kraliçe 2. Elizabeth’in torunu Cambridge Dükü Prens William, sosyal medya hesabından corona virüs aşısının ilk dozunu yaptırdığını duyurdu.



"HERKESE TEŞEKKÜRLER"



Londra'daki Bilim Müzesi'nde kurulan aşı merkezindeki aşılama sırasında çekilmiş bir fotoğrafını Twitter hesabından paylaşan William, “Aşı kampanyasında görev alan herkese yaptıkları şeyler için teşekkür ediyorum" diye yazdı.

KATE HENÜZ AŞI YAPTIRMADIA

Nisan 2020'de corona virüs testi pozitif çıkan 38 yaşındaki William'ın eşi Kate Middleton'ın (39) henüz aşı yaptırmadığı ancak kısa süre içinde olacağı açıkladı.

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