Prens William: Taylor'ın kuklası oldum

İngiltere Prensi William'ın (39) desteklediği hayır kurumu Centrepoint için 2013'te başkent Londra'daki Kensington Sarayı'nda bir yardım etkinliği düzenledi. Prens William da etkinlikte ABD'li ünlü şarkıcı Taylor Swift (31) ile birlikte sahnede şarkı söyledi. William 8 yıl sonra yaptığı açıklamada, Taylor Swift'in sahnede birlikte şarkı söylemek için onu ikna ettiğinde kendisini kukla gibi hissettiğini anlattı.



Söz konusu etkinlik hakkında ilk kez Apple Fitness+'ın röportaj serisi Time to Walk'ta konuşan Prens William yaşananları "Sahnede Jon Bon Jovi şarkı söylerken Taylor Swift'in yanında oturuyordum. Sonra Taylor elini koluma koydu, gözlerimin içine baktı ve 'Haydi William. Gidip şarkı söyleyelim' dedi" diye anlattı.



William, bu hamlenin ardından köpek yavrusu gibi kalkıp Taylor Swift ve Bon Jovi ile sahnede ünlü Livin on a Prayer şarkısını söylediğini belirtti.

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