Prens William'ın corona virüs şakası gerçek oldu: Babası Prens Charles virüse yakalandı

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth'in oğlu Galler Prensi Charles'a yapılan corona virüs (Covid-19) testinin pozitif sonuç verdiği duyuruldu. Prens Charles'ın oğlu Prens William'ın ise birkaç gün önce Dublin'de Covid-19 Çağrı Merkezi'ne gerçekleştirdiği ziyaret sırasında acil servis çalışanlarıyla konuşurken korona virüs yaydığı yönünde şaka yaptı.

"EMİNİM HERKES BÖYLE"

Prens William'ın söz konusu sohbetinde, "Eminim herkes böyle, 'Corona virüse yakalandım, ölüyorum' Hayır, sadece öksürüğün var" ifadelerini kullandı.

GÜLDÜĞÜ ANLAN KAMERALARDA

"Corona virüs oldukça dramatik görünüyor. Sizce de medya biraz abartmıyor mu?" diyen Cambridge Dükü William, "Bu arada Cambridge Dükü ve Düşesi, korona virüs yayıyorlar. Üzgünüm" diyerek güldüğü anlar kameraya yansıdı.



Öte yandan bugün korona virüs taşıdığı tespit edilen Prens William'ın babası Prens Charles'ın işlerini evinden yürüttüğü, genel sağlık durumunun iyi olduğu ve eşi Camilla ile kendisini İskoçya'daki evlerinde izole ettikleri belirtildi.

