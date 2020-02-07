Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin düğününden yeni ayrıntılar

Prenses Beatrice ve nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi'nin merakla beklenen düğün tarihinin 29 Mayıs olduğu iddia edildi. Kraliyet Ailesi'nin önümüzdeki birkaç gün içinde tarihi doğrulaması bekleniyor.

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Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi nişanlandı (Kraliyet Ailesi'ne çocuklu damat)

Son zamanlarda gerilimli günler yaşayan İngiliz Kraliyet Ailesi önümüzdeki ilkbaharda mutlu bir olaya şahitlik etmeye hazırlanıyor. Kraliçe 2. Elizabeth ile kocası Prens Philip'in ortanca oğlu Andrew'un kızı Prenses Beatrice, 29 Mayıs'ta nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile evleniyor. 

GUARD CHAPEL'DE EVLENECEKLER

People dergisinin haberine göre Buckingham Sarayı da kısa süre içinde resmi duyuruyu yapacak. Derginin internet sitesindeki habere göre 31 yaşındaki Prenses Beatrice ile 36 yaşındaki Mozzi, Buckingham Sarayı'nın çok yakınında yer alan ve Guard Chapel adıyla bilinen Royal Military Chapel'de evlenecek.

BUCKINGDOM SARAYI'NDA RESEPSİYON

Resepsiyon ise Buckingham Sarayı'nda yapılacak. Bu, Prens William ile Kate middleton'ın 2011'deki düğününden sonra sarayda verilecek ilk evlilik resepsiyonu olacak.

York Düşesi Sarah, Prenses Beatrice ve York Dükü Andrew York Düşesi Sarah, Prenses Beatrice ve York Dükü Andrew

SADE BİR TÖREN OLACAK

Çifte yakın kaynakların ileri sürdüğüne göre Prense Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi'nin evlilik töreni fazla gösterişli değil elden geldiğince sade olacak. Böylece aileye daha önceki ilişkisinden bir çocuk sahibi olan bir damat katılmış olacak.

OĞLUYLA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Prenses Beatrice'in kardeşi Prenses Eugenie geçen yıl Jack Brooksbank ile evlendi. Edoardo Mapelli Mozzi, Prenses Beatrice ile tanışmadan önce Harvard Üniversitesi mezunu mimar Dara Huang ile birlikteydi. Esti çiftin bir küçük oğlu da bulunuyor. Mozzi'nin oğluyla çok yakından ilgilendiği biliniyor.

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