Prenses Beatrice'in düğününe baba engeli

Prens Andrew, taciz skandalıyla sadece İngiliz Kraliyet Ailesi'ni değil kızını da zor durumda bıraktı. İngiltere’nin ulusal kanalı BBC, bu yıl İtalyan nişanlısı Edoardo Mapelli Mozzi ile evlenecek olan Prenses Beatrice’in (31) düğününü yayınlamama kararı aldı.



Bu kararın Epstein’la ilgili skandallara adı karışan, tacizle suçlanan Prens Andrew’in Kraliçe Elizabeth tarafından kraliyet görevlerinden men edilmesi üzerine alındığı düşünülüyor.



Prenses Beatrice ile Edoardo Mapelli Mozzi eylül ayında nişanlandı

KRİZİN GEÇMİŞİ

Andrew, kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağı oluşturmak suçundan tutulduğu hapishanede intihar eden ABD’li milyarder Jeffrey Epstein ile yakın arkadaşlığı nedeniyle eleştirilerin hedefi olmuştu. Yeni taciz iddiaları sonrası kriz prensin sadece görevlerinden uzaklaştırılmasıyla kalmamış, 60. yaş doğum günü partisi de iptal edilmişti. İngiliz medyası, en uzun süre tahtta kalan kraliçe unvanlı II. Elizabeth’in yaşananlar sonrası emekliye ayrılacağını ve tahtı oğlu Prens Charles’a devredeceğini bile ileri sürdü.