Prenses Beatrice'in düğününe corona virüs engeli

Prenses Beatrice ve Edoardo Mapelli Mozzi'nin 29 Mayıs'ta gerçekleşecek olan düğünü corona virüs salgını engeline takıldıb. Sadece yakın aile ve arkadaşlarının katılacağı bir tören yapıp yapmamakta kararsız olan çiftin, Buckingham Sarayı'nda yapılması planlanan düğün resepsiyonunun olmayacağı açıklandı.

UYARILARI DİKKATE ALIYORLAR

Kraliyet gazetecisi Omid Scobie’nin Twitter hesabından yayınladığı gelişmede, “Prense Beatrice ve Mapelli Mozzi evlenmek için sabırsızlanıyorlar. Ancak şu anki durumu göz önünde bulundurarak riski artırmak istemiyorlar. Düğün planları için hükümetin uyarılarını dikkat alacakları söylenen çiftin küçük bir seremoni veya sadece ikisinin katıldığı bir tören arasında karar vermesi bekleniyor” dedi.

Çift, özellikle yaşlı aile üyelerini düşünerek riskten kaçınmak istiyor

"BÜYÜK BİR TOPLANTI OLMAYACAĞI KESİN"

Çiftin bir arkadaşı da; "Resepsiyon olmayacak. Düğün sadece onlar ve bir papazdan oluşabilir. Her şey önümüzdeki birkaç hafta içinde neden olduğuna bağlı, ancak büyük bir toplantı olmayacağı kesin" dedi.

İDDİALAR DOĞRULANDI



Buckingham Sarayı adına bir sözcü prensesin düğün planlarını gözden geçirdiğini ve hükümet tavsiyelerini dikkate aldığını doğruladı.

