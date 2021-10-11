Prenses Charlene evlilik yıl dönümünde de saraya dönmedi

Prenses Charlene, bir süredir haklarında boşanacakları yolunda iddialar bulanan Monako Prensi Albert'i evlilik yıl dönümlerinde de yalnız bıraktı.

Haberler 11.10.2021 - 11:29

Prenses Charlene evlilik yıl dönümünde de saraya dönmedi

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Eşi saraya dönmeyen Monako Prensi Albert'e Sharon Stone desteği

Monako Prensi Albert (63) ile Prenses Charlene'in (43) evliliğindeki kriz sürüyor. Prens galalara eşi olmadan katılırken, Prenses Charlene, yılın başında gittiği ülkesi Güney Afrika'da kalmaya devam ediyor. 6 aydır eşinin yanında olmayan Prenses'in en son bu hafta dönmesi bekleniyordu.

Öyle ki Kraliyet, çiftin 10'uncu evlilik yıldönümü şerefine bu hafta 15 bin hatıra parası bastırdı. Ancak Prenses, ciddi bir enfeksiyon geçirdiği için ikinci kez ameliyata girdiğini açıklayarak dönüşünü erteledi.

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