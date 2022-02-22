Prenses Charlene'nin sağlık durumu hakkında açıklama

Güney Afrika'dan Monako'ya dönen ama sadece birkaç gün sonra, açıklanmayan bir Avrupa ülkesinde tedaviye gittiği duyurulan Prenses Charlene'in durumu hakkında eşi Prens Albert bir açıklama yaptı.



63 yaşındaki Prens, tıbbi sebeplerden ötürü uzun süredir Monako'dan uzak kalan eşi Prenses Charlene'in tedavi sürecine ilişkin yeni gelişmeleri paylaştı. Prens, eşinin çok daha iyi hissetmeye başladığını, en kısa zamanda Monako'ya dönmesini umduklarını belirtti.



İyileşme süreci boyunca, hem eşi Prens Albert'in hem de ikiz çocukları Gabriella ve Jacques'ın her gün telefon ederek ya da görüntülü aramalarla iletişim halinde kaldıkları belirtildi. Bazı kaynaklar, Prens Albert ve çocukların Charlene'i birkaç kez ziyaret ettiğini söylüyor.



Prens Albert, Charlene'in kararını gönüllü bir seçim olarak nitelendirerek, "O kararını çoktan vermişti. Biz sadece bizimle yüz yüze görüşerek de bunu doğrulamasını istedik. Bunu istiyordu. Yapılacak en iyi şeyin gidip dinlenmesi ve tıbbi açıdan gerçekten kapsamlı bir tedavi görmesi olduğunun farkındaydı" demişti.



Prenses Charlene'in tedavisi için seçilen ülke açıklanmasa da İsviçre olduğu tahmin ediliyor.

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