İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR 2019’un En İyi Nişan Fotoğrafları

Beyazperdenin efsane yıldızlarından biri olan, sonra da Monaco Prensi Rainier ile evlenip prenses unvanı alan Grace Kelly'nin torunu Charlotte Casiraghi (32) Fransız film prodüktör Dimitri Rassam (37) ile evlendi.



Casiraghi ile Rassam imzaları Monaco Prenslik Sarayı'nda düzenlenen resmi törende attı. Nikahta çiftin altı aylık oğulları Balthazar'ın yanı sıra genç kadının eski ilişkisinden dünyaya gelen oğlu Raphael ile Rassam'ın önceki evliliğinden olan kızı da hazır bulundu.



Charlotte Casiraghi düğünde gelinlik yerine Giambattista Vall imzalı bir elbise giydi.

tahtın 11. varisi olan Prenses'in nikah için büyükannesi Grace Kelly'nin Monaco Pernis Rainier ile evlendiği yeri seçmesi dikkat çekti. Evlilik ile mutlululuğu yakalayan ABD'li yıldız, trafik kazasında hayatını kaybetmişti.



Sade ve sessiz bir tören tercih eden hatta fotoğrafların basına sızmasını istemeyen ancak sosyal medyaya düşmesine engel olamayan çiftin daha sonra bir başka mekanda kutlama yapması bekleniyor.