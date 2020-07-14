Prenses Diana boşandıktan sonra Chanel markasını neden bıraktı?

Galler Prensi'nin ilk eşi olan Prenses Diana 31 Ağustos 1997 yılında hayatını kaybetmişti. Halk tarafından çok sevilen Prenses, hayat hikayesi kadar giydikleriyle de dikkat çekiyordu.

Bazıları için moda ikonu olan Diana Spencer, moda konusunda oldukça tutkuluydu.

ONA CAMİLLA VE CHARLES'I HATIRLATIYORDU



Giyimine bu kadar önem veren Prenses Diana, Charles ile boşandıktan sonra en sevdiği markalardan birisi olan Chanel'i hayatından çıkardı.



1996 yılına kadar Diana birçok yerde ünlü markanın ürünleriyle görüntüleniyordu. Diana, Avustralya gezisinde markayı neden bıraktığını modacısı Jayson Brundson'a anlattı.



Harper's Bazaar'a konuşan Brundson, "Markanın iç içe geçmiş 'C' harflerinden oluşan logosu ona Camilla ve Charles'ı hatırlatıyordu" dedi.

ZARİF VE ASİL İNTİKAM SİLAHI: SİYAH ELBİSE

Kadınların dolaplarını etkileyen Diana, Chanel markasını bıraksa da gün geçtikçe giydikleriyle nasıl mesajlar verdiğine dikkat etmeye ve modayı bir silah olarak kullanmaya başlamıştı.

1994 yılında Yunan modacı Christina Stambolian tasarladığı siyah mini elbisesi gündem olmuştu. 'İntikam elbisesi' olarak anılan elbise o kadar çok konuşuldu ki ertesi gün manşetlerde Prens Charles'ın televizyon konferansı yerine Diana'nın elbisesi yer alıyordu.

Lady Diana'nın İntikam Elbisesi olarak anılan Christina Stambolian tasarımlı elbisesi

İNTİKAM ELBİSESİNİN HİKAYESİ



Lady Diana ve Prens Charles mutsuz geçen 11 yıllık bir evliliğin ardından boşanmıştı.

Özgürlüğünü dünya basınının göz kamaştıran flaşları altında, her fotoğraf karesinde yıldızını biraz daha parlatarak kutlayan Lady Diana, o gün Vanity Fair dergisinin ev sahipliğinde, Londra’daki Serpentine Galerisi’nde düzenlenen bir etkinliğe katılır.



Aynı akşam İngiliz Kraliyet Ailesi de, tarihinde ilk kez televizyonlar aracılığıyla bir prensesi aldattığını itiraf edip norm yıkan bir prensle karşılaşacaktır. Başarılı İngiliz gazeteci Jonathan Dimbleby, Prens Charles’a 1981 yılında dünya evine girdiği Lady Diana Spencer’a, evlilikleri boyunca sadık kalıp kalmadığını sorar. Prens, "Kesinlikle sadıktım!" der. Dimleby’nin bu cevap karşısında ikna olmadığı öylesine bellidir ki, ikinci sorusunu yöneltir: "Emin misiniz?"



"Evet" yanıtından sonra birkaç saniye duraklayıp konuşmaya devam eder: "İlişkimiz onarılamayacak noktalara ulaşana kadar sadıktım." Bu açıklamayı yaparken beklenildiği gibi pişman veya üzgün değildir Prens Charles. Aksine, kendinden emin bir ses tonuyla Camilla Parker-Bowles ile kuracağı yeni hayatın hafifliği ve heyecanıyla cevap verir.



Diana'nın hazırlandığı davet ile ilgili stil danışmanı Anna Harvey: "Daha önce fazla gösterişli bulduğu için giymeye cesaret edemediği, gardırobunda 3 yıl boyunca asılı duran Christina Stambolian tasarımının o akşamın yıldızı olacağını hissetmişti" dedi.

Ertesi gün dünya basının manşetlerini süsleyen ikonik elbise, Lady Diana’nın 'zarif ve asil intikam silahı' olarak yorumlanmıştı.

ARŞİV: PRENSES DİANA'NIN KENDİ SESİNDEN HİKAYESİ