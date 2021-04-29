Prince William ve Kate Middleton'dan 10 yıl pozları

Kate Middleton ve Prens William 10 yıllık evliliği kutlamak için Kensington Sarayı'nda özel olarak fotoğraf çekimi yaptırdı.



Fotoğraflar Chris Floyd tarafından çekildi ve çiftin 12.6 milyonluk Instagram hesaplarından da yayınlandı.



Kate'in ilk olarak Ekim 2010'daki kraliyet nişan portrelerinde ortaya çıkardığı çarpıcı nişan yüzüğü her iki fotoğrafta da görülüyor. 12 ayar oval mavi safir ve 14 elmas içeren 18 ayar beyaz altın yüzük, hem dük hem de düşes Prenses Diana'ya ait olduğu için derin bir önemi de var.



William ise fotoğraflarda görülen ve 2011'deki düğünlerinde de kolunda olan saatin Prenses Diana'dan bir hediye olduğuna inanılıyor.

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