Priyanka Chopra: Anne olmak istiyorum

Hint sinema oyuncusu Priyanka Chopra, 2018 yılında şarkıcı Nick Jonas ile dünyaevine girdi. Mutlu evlilikleri süren çiftten Chopra, Tatler dergisine kapak oldu.

"AİLE ÇOK ÖNEMLİ"



Evliliği hakkında konuşan Priyanka Chopra, anne olmak istediğini dile getirdi. Chopra, konuyla ilgili, "Aile olgusu benim için her zaman çok önemliydi. Anne olmayı kesinlikle istiyorum" şeklinde konuştu.

"2-3 HAFTADA BİR GÖRÜŞÜYORUZ"



Eşi Nick Jonas ile yoğun çalıştıkları dönemde bir kuralları bulunduğunu söyleyen oyuncu, "En fazla 2-3 haftada bir mutlaka görüşüyoruz" ifadelerini kullandı.



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