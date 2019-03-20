Hint sinema oyuncusu ve 2000 Dünya Güzellik Yarışması birincisi Priyanka Chopra, dün New York’ta bir günde üç kıyafetle basının karşısına çıktı.
36 yaşındaki oyuncu, The Wiev adlı televizyon programına giderken altın rengi kıyafetiyle görüntülendi. Madiyah Al Sharqi imzalı paltosu ve Akris marka el çantasıyla dikkat çekti.
Chopra programa pembe Tom Ford elbisesi ve ayakkabılarıyla katıldı. Ünlü yıldız Chopard marka mücevherlerle tamamladığı stiline, program çıkışı Michael Kors güneş gözlüğü de ekledi.
Aralın ayında 26 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Nick Jonas ile lüks bir düğünle evlenen Chopra’ya programda evliliği hakkında soru soruldu. Chopra, “Evlilik çok farklı hissettiriyor. Seçtiğiniz aile gibi” dedi.
Chopra, aynı gün bir başka televizyon programı Watch What Happens Live’a katıldı. Ünlü oyuncu, programda Philosophy Di Lorenzo Serafini marka elbisesi ve Chopard mücevherleriyle boy gösterdi.