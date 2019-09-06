İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Priyanka Chopra'ya savaşa destek suçlaması

Priyanka Chopra, Vogue dergisinin Hindistan edisyonu için objektif karşısına geçti.



Dergiye kapak pozu veren 37 yaşındaki oyuncu, röportajında gelecek planlarını anlattı. 26 yaşındaki şarkıcı Nick Jonas ile hem Hristiyan hem de Hindu geleneklerine uygun olarak gösterişli üç farklı düğünle evlenen Chopra, “Bir ev satın almak ve bebek sahibi olmak yapılacaklar listemde yer alıyor” dedi.



“Mumbai ve New York gibi iki dikey şehirde evlerim var. Los Angeles daha yatay bir şehir. Benim için ev, sevdiğim insanların etrafımda olduğu, mutlu hissettiğim yerdir” ifadesini kullandı.



20’li yaşlarının çok daha ‘endişeli’ geçtiğini söyleyen Chopra, 30’lu yaşlarında ‘daha fazla ana odaklanmak istediğini’ belirtti.

Priyanka Chopra, ülkesinin Pakistan’la yaşadığı anlaşmazlığın tırmandığı sırada Hindistan silahlı kuvvetlerine destek veren sosyal medya paylaşımı nedeniyle "nükleer savaş destekçisi olmak" ve ikiyüzlü davranmakla itham edilmişti.

26 Şubat’ta attığı tweet’te "Zafer Hindistan’ın" anlamına gelen “Jai Hind” ifadesini kullanmış ve iletisine Hindistan Silahlı Kuvvetleri (#IndianArmedForces) etiketini eklemişti.