Priyanka Chopra ve Nick Jonas'ın bebek sevinci

2018 yılında günlerce süren bir dizi törenle evlenen 39 yaşındaki Priyanka Chopra ile 29 yaşındaki Nick Jonas, ilk bebeklerinin dünyaya geldiğini Instagram üzerinden duyurdu. Bir süredir ayrılacakları konuşulan çift, taşıyıcı anne yoluyla çocuk sahibi olduklarını açıkladı.



CİNSİYETİNİ AÇIKLAMADILAR

Priyanka Chopra ve Nick Jonas mutluluklarını "Bir bebeği taşıyıcı anne aracılığıyla sahip olmaktan çok memnunuz. Ailemize odaklandığımız bu özel dönemde saygıyla mahremiyet istiyoruz" sözleriyle ifade etti. Ünlü çift henüz bebeklerinin cinsiyetine dair bir açıklama yapmadı.

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