Isn't It Romantic filminde Isabella karakterine hayat veren Priyanka Chopra The Sunday Times’a verdiği röportajda, memleketi Hindistan’da başbakanlık görevi için aday olmak istediğini açıkladı.
Eski Dünya Güzeli ve Bollywood yıldızı kendisinden 10 yaş küçük eşi Amerikalı şarkıcı Nick Jonas'in da siyasete girmesini istediğini söyledi. Yehi projesi The Sky Is Pink'e hazırlanan 36 yaşındaki oyuncu “Eşim Nick’in de başkanlık için seçim yarışına girmesini isterim. İkimiz de değişikliği severiz” ifadelerini kullandı.
Hem Hindu hem de Hıristiyan geleneklerine uygun, görkemli bir düğünle evlenen çift, düğün sonrası üçüncü kez resepsiyon vermişti.