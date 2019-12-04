Priyanka Chopra'ya UNICEF'ten yardımseverlik ödülü

UNICEF’in 2019 Snowflake Balosu dün akşam New York’taki Cipriani Wall Street’te düzenlendi.
Baloda hayırsever faaliyetlerinden dolayı Hint oyuncu Priyanka Chopra’ya Danny Kaye Yardımseverlik Ödülü verildi.
Ödül mutluluğu yaşayan 37 yaşındaki yıldız, Salvatore Ferragamo imzalı elbisesiyle de gecede beğeni topladı.
Amerikalı oyuncu Sofia Carson, baloya katılan ünlülerden biriydi. Giambattista Valli imzalı elbiseyle törende boy gösterdi.
ABD’de güzellik yarışmasına katılan ilk başörtülü model olarak ünlenen Halima Aden de Antonio Grimaldi tasarımı elbisesiyle beğeni topladı.