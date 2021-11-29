Katıldığı televizyon programları ile adından söz ettiren Arif Verimli'nin hayatı merak ediliyor. Peki, Prof Dr. Arif Verimli kimdir, kaç yaşında, nereli? ARİF VERİMLİ KİMDİR?Arif Verimli, 1 Haziran 1954, Antalya doğumludur.EĞİTİM HAYATIArif Verimli, İlkokul, Ortaokul ve Liseyi Antalya'da bitirdi. Üniversite Eğitimini ise Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde aldı.1977 yılında mezun olan Verimli, mezuniyetinden birkaç ay sonra psikiyatri asistanı oldu. 1982'de uzman olan Verimli ,1982-1983 yılları arasında Adana Askeri Hastanesinde askerlik görevini tamamladı.1983'te zorunlu hizmet ataması ile Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde Başasistan olarak başladı.Ayrıca Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin modernizasyonu ve bilimsel düzeyinin arttırılması üzerinde çalıştı.1994-2003 yılları arasında Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nin başhekimliğini sürdüren Prof. Dr. Arif Verimli, aynı hastanede 5. Psikiyatri Klinik Şefi olarak hizmetlerine devam etti.ÖZEL HAYATI1978'de evlenen Verimli’nin bu evliliğinden iki çocuğu bulunmaktadır.