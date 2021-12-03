Prof. Dr. Uğur Şahin yılın erkeği listesinde ikinci oldu

Bir zamanlar şov dünyasından isimlerin en başta geldiği Playboy Dergisi'nin Yılın Erkeği seçimlerine yine corona virüs salgını damgasını vurdu.

GEÇEN YIL DA ZİRVEDEYDİ

Kamu araştırma kurumu Norstat tarafından derginin okuyucuları arasında yapılan ankete göre geçen yıl olduğu gibi yine Berlinli ünlü virolog Christian Drosten (49) birinci geldi.



Yüzde 23.6 oranında katılımcıdan onay alan Berlin Charite Kliniği Profesörü Drosten'in ardından, ikinci sırada ise Prof. Dr. Uğur Şahin (56) yer aldı.



BioNTech kurucusu Şahin yüzde 23.3 oy aldı.



BAŞBAKAN DA LİSTEDE



Playboy dergisinin ikinci kategoride sorduğu En etkili erkek kim? sorusuna ise katılımcıların büyük çoğunluğu aynı cevabı verdi.

Gelecekteki Almanya Başbakanı Sosyal Demokrat Partili (SPD) Olaf Scholz (63) bu alanda zirvede yer aldı.

Aykut Enişte 2 fragmanı