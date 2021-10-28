PSG'li Ander Herrera otomobilinde soyuldu

Paris Saint Germain'de forma giyen Ander Herrera kırmızı ışıkta durduğu sırada kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından soyguna uğradı.

Haberler 28.10.2021 - 09:44

PSG'li Ander Herrera otomobilinde soyuldu

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Fransa Ligi takımlarından Paris Saint Germain'de takımında forma giyen futbolcuların hırsız kabulu devam ediyor. Messi'den sonra İspanyol futbolcu Ander Herrera da talihsiz bir olay yaşadı. 32 yaşındaki orta saha, 26 Ekim Salı günü akşam saatlerinde aracı ile bir trafik ışığında durduğu sırada soyuldu.

CÜZDANI VE TELEFONU GİTTİ

PSG'li oyuncu otomobili ile kırmızı ışıkta dururken, kimliği belirsiz bir kişinin araca girerek yolcu bölümünde bulunan cüzdan ve telefonu aldığı açıklandı. Polis, soygun ile ilgili çalışma başlattı.

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