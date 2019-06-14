puhutv 14 Haziran itibariyle platforma kattığı 65’i yabancı 140 yeni film ile ziyaretçilerine komediden gerilime farklı türlerde yeni içerik sunuyor. Her ay milyonlarca kullanıcı tarafından ziyaret edilen puhutv, geçtiğimiz ay yaşam kategorisine eklediği 2bin dakika içerik sonrasında, bu liste ile ilk kez yabancı filmleri de kütüphanesine ekliyor.

Film kategorisinde içerik çeşitliliğini sağlamak için seçilen 140 filmin, bir çoğu Türkiye’de ilk defa yayınlanacak.



Kardeşler, Bitmeyen Kavga, Kirli Oyun gibi başarılı dram örneklerinin yer almasının yanı sıra liste içerisinde Kaçış Planı, Açlık Oyunları, Tutsak gibi yüksek beğeni oranlarına sahip aksiyon filmleri de var.



Yeni film kataloğu puhutv.com hem de uygulamaları üzerinden eş zamanlı olarak kullanıcılarına sunulacak. Yeni içeriklerin duyurularını puhutv.com ve sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz.



“Sen Nasıl İzlersen” puhutv