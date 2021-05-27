puhutv'nin yeni dizisi Seyyar'dan merak uyandıran afiş

puhutv'nin, sürükleyici hikayesiyle seyircisini farklı bir serüvenin içerisine sokacak olan yeni dizisi Seyyar'ın afişi büyük merak uyandırdı.

Yapımcılığını Limon Yapım'ın üstlendiği Seyyar yakında seyirci ile buluşuyor. Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar ve Erdem Kaynarca’nın yer aldığı Seyyar, merak uyandıran etkileyici senaryosu ile de dikkat çekecek. Seyyar, sürükleyici hikayesi ve dikkat çeken sahneleriyle yakında puhutv’de…



SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE



Seyyar, sürükleyici hikayesi ile herkesi ekran başına kilitleyecek. Yasin Gencer, Taksim, Tepebaşı arası nohut pilav satarak geçimini sürdüren bir seyyar satıcıdır. Sevgilisi Çiğdem ile birlikte yaşamakta, uzun süredir planladıkları lokantayı açmanın kıyısında, ailesinden ona yadigar özel tarif ile herkesin lezzetine bayıldığı pilavını daha geniş kitlelere pazarlamanın ve hayallerine kavuşmanın tam ucundadır. Fakat tam da Beyoğlu’na yakışan bir şekilde, gecelerden bir gece her şey alt üst olur. Yasin hiç beklemediği bir şekilde kendini İstanbul’un en karanlık şahsiyetleriyle yan yana bulacak, şehrin labirenti andıran karanlık sokaklarında aydınlık bir gün yüzü görebilmek için daha önce hiç vermediği büyüklükte savaş vermek, hayatta kalabilmek için bir anda patlayıveren bu kavgayı ne kadar yara alırsa alsın kazanmak zoruna kalacaktır.



GÜÇLÜ OYUNCU KADROSU



Yönetmenliğini Cem Özüduru'nun üstlendiği Seyyar’ın senaryosunu; Cem Özüduru ve Ozan Ağaç birlikte yazıyor. Başrollerinde Ozan Ağaç, Özge Özacar, Erdem Kaynarca’nın yer aldığı dizinin oyuncu kadrosunda Zeynep Coşkun, Nevzat Yılmaz , Eşref Seyitoğlu, Nalan Olcayalp, Onur Alagöz, Emir Ünver, İbrahim Şahin, Semiha Bezek, Vurgun Adayalı, Emirhan Akbaba, Yaşar Karakulak, Fatih Berk Şahin, Burak Altunsoy, Serkan Beşiroğlu ve Alperen Aldanmaz gibi önemli isimler yer alıyor.