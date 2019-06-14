Tiyatro tarafından açılan davada yargıtay tarafından onanan karara göre, Ornella Muti söz konusu ‘sahtekârlık’ nedeniyle altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Muti, tiyatroya 30 bin euro tazminat ödemezse hapse girecek.



Sputnik'in İtalyan medyasından aktardığına göre, oyuncu savunmasında o akşam sahneye çıkmasının imkansız olduğunu vurguladı: "Bu bir bahane değildi; oyun bir saatten uzun süren avaz avaz bir monologdan oluşuyordu ve bunu kaldıramazdım. Ancak kısık bir ses sizi yemeğe katılmaktan alıkoymaz.

ERTELEME İÇİN CEZAYI ÖDEMELİ



Bunun üzerine Muti'ye 24 bin euro ödeme yapan Verdi Tiyatrosu, kayıplarının tazmin edilmesi talebiyle mahkemeye başvurdu.



Mahkeme 2015'te Muti'ye 8 ay hapis ve 600 euro para cezası verdi. Muti'nin 30 bin euro tazminat ödemesi halinde hapis cezasının ertelenmesine hükmedildi.



Temyiz aşamasında ise Muti'ye verilen ceza 6 ay hapis ve 500 euro para cezası olarak değiştirildi.



İtalyan yargı sistemindeki nihai karar mercii olan Yargıtay da dün bu karara onay verdi.



Yargıtay kararıyla Ornella Muti nitelikli sahtekârlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunmaktan nihai mahkûmiyet aldı. Muti'nin hapis cezasının ertelenebilmesi için 30 bin euro'luk tazminatı ödemesi gerekiyor.



Muti daha önce yaptığı açıklamalarda bu tazminatı ödeyecek parasının olmadığını iddia etmişti.