Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May kalp krizi geçirdiğini açıkladı

Queen grubunun efsanevi gitaristi Brian May kalp krizi geçirdi. Hastaneye kaldırılan 72 yaşındaki sanatçının üç atar damarının tıkandığı anlaşıldı.



May, kalp krizi geçirdiğini ve geçirdiği ameliyatla üç stent takıldığını sosyal medya paylaşımında duyurarak, kriz anında yaşadığı acıyı, “Sırtıma matkap sokuluyor gibiydi” diye anlattı.



Krizin 40 dakika sürdüğünü söyleyerek, “Ölüme çok yaklaştım” diyen May, “Tıkanan damarlar kalbime kan akışını engellemişti” ifadesini kullandı.

"ÖLEBİLİRDİM AMA HAYATA DÖNDÜM"

Yayınladığı sosyal medya videosunda açık kalp ameliyatı geçirdiğini söyleyen ünlü müzisyen, “Yetenekli ve doğru kişiler tarafından inanılmaz bir operasyon geçirdim ve onlara kalbimin her yeriyle teşekkür ediyorum” diye konuştu.



Koltuk değnekleriyle yürüdüğü görülen May, ameliyat sonrası kendini çok güçlü hissettiğini söyleyerek, “Ölebilirdim. Neyse ki ölmedim ve hayata döndüm” ifadesini kullandı.



QUEEN GRUBUNUN KURUCULARINDANDI

Freddie Mercury ve davulcu Roger Taylor ile birlikte Queen grubunun kurucusu olan May, gitar çalarken pena yerine 5 peni kullanmasıyla ve bu değişik ton elde etmesiyle tanınıyor.



Queen grubu, 300 milyonun üstünde albüm satışlarıyla tüm zamanların en çok satan müzisyenleri arasına girerek tarihe geçti.

