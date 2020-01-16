Radyo Eksen 20'nci yaşını kutluyor (Babylon'da parti var)

Radyo Eksen'in yeni yayın dönemi 17 Ocak Cuma günü başlıyor...



Desteklediği sayısız konser/festival ile sektörün "Eksen Şarkıları" tabirini literatüre ekleyen, keşifleriyle de her zaman dinleyicilerinin yanında olan Radyo Eksen'in 20'nci yılı kutlamaları 17 Ocak Cuma akşamı Babylon'da gerçekleşecek partiyle başlıyor.



7'den 70'e tabirinin rahatlıkla kullanalabildiği nadir radyolardan olan Eksen; günümüz müziğinin tekdüzeliğinden uzak kalmaya çalışan, alternatifini arayan 3'üncü neslin de sesi oluyor.



YENİ YAYIN DÖNEMİ PARTİSİ CUMA GECESİ BABYLON'DA

17 Ocak Cuma, Babylon (Kapı açılışı 22.00) Yapı Kredi Bomontiada

Gülşah Güray, Gülşah Turgut, Güven Yıldız, Kanat Atkaya, Gaye Su Akyol & Ali Güçlü Şimşek, Nikki Wild, Çağlan Tekil, Barış Akpolat, Hakan Tamar, Artemis Günebakanlı ve Sarp Dakni'den oluşan kadrosuyla Radyo Eksen'in Yeni Yayın Dönemi Partisi, Babylon'da...

