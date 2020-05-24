Radyolar 'Radyo Türkiye' özel projesi için tek yürek olacak

Ulusal ve yerel birçok radyo kanalının bir araya gelerek ortak yayın yapacağı “Radyo Türkiye” projesinde, radyo kanalları tek yürek olacak. En ünlü 21 radyo programcısının ağırlanacağı ve sekiz büyük radyo ajansının da desteklediğ projenin reklam gelirleri, Covid-19’la mücadele kapsamında “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına bağışlanacak. URYAD Yönetim Kurulu Başkanı Olcay Akay, projeye 23 ulusal radyonun yanı sıra Ankara ve İzmir’de yayın yapan yerel radyoların da destek vereceğini söyleyerek; “Tüm radyolar el ele vererek ayrı frekanslardan tek ses olarak dinleyicilerine ulaşacak. Farklı radyolarda dinlemeye alışkın olduğumuz programcılarımız bu sefer aynı stüdyoda birlikte gerçekleştirecekleri yayınla karşımıza çıkacak” dedi.



RADYONUN EN İYİLERİ BU PROJEDE



“Radyo Türkiye” adıyla yayın yapacak radyolar arasında Alem FM, İstanbul FM, Joy FM, Joyturk, Kafa Radyo, Karadeniz FM, Kral FM, Kent Fm, Kral POP Radyo, Metro FM, Power Pop, Radyo Alaturka, Radyo 7, Radyo D, Radyo Spor, Radyo Viva, Radyo Trafik, Radyo Turkuvaz, Radyo Vizyon, Show Radyo, Süper FM, TRT FM, Virgin Radio gibi ulusal kanalların yanı sıra Ankara ve İzmir’den de projeye katılan yerel radyolar bulunuyor.

Projede yer alan radyo programcıları arasında ise; Ali Erim, Altan Kiraz, Bay J, Ceyhun Yılmaz, Cezayir Doğan, Duygu Atakan, Doğancan Özadlı, Gezegen Mehmet, Hopdedik Ayhan, Kadir Çöpdemir, Mesut Süre, Modern Sabahlar, Nihat Sırdar, Ömer Erişmen, Polat Labar, Serdar Gökalp, Serkan Kızılbayır, Talha Bora Öge, Tolga Avcı, Tülay İkbal, Tüzün Venhar Sağıroğlu gibi sevilen radyocular yer alıyor.