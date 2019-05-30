Rafet El Roman ile Ceren Kaplakarslan 6 Ekim 2016’da Almanya’da boşanmıştı. Boşanma davasından iki ay sonra Rafet El Roman, sosyal medyada eski kayınpederi Atilla Kaplakarslan’a yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu.



Bunun üzerine Kaplakarslan, avukatı Nazmi Tırlı aracılığı ile İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na eski damadı hakkında suç duyurusu yaptı.



Savcılığa “şüpheli” sıfatıyla ifade veren Rafet El Roman, “Şikayetçi, boşanmış olduğum eşimin babasıdır. 2016 yılında eşimden boşandım. Boşanma davası sonrası Atilla Kaplakarslan sosyal paylaşım sitelerinde, televizyonda, basında bana yönelik hakaret içerikli paylaşımlarda bulundu. Ben de onun bu paylaşımları üzerine paylaşımlarda bulundum. Suçlamayı kabul etmem” dedi.



İddianamede şüpheli Rafet El Roman’ın sesli, yazılı ve görüntülü bir ileti ile hakaret suçundan 4 aydan 2 yıl 3 aya kadar yargılanarak cezalandırılması talep edildi. Davanın ilk duruşmasına katılan şüpheli Rafet El Roman’ın avukatı, “Müvekkilim yurtdışında yaşamaktadır. Adresini bildireceğiz. Duruşmada hazır edemedik” dedi.



Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; Mahkeme El Roman’ın savunmasının alınabilmesi için adresinin bildirilmesine, aksi takdirde yakalama emri çıkartılacağını ara kararında açıklayarak duruşmayı erteledi.