Rafet El Roman, önceki gün Trabzon’da düzenlenen Bağ Bozumu Festivali kapsamında Ortahisar ilçesinde sahne aldı.



Konser sırasında El Roman’a Trabzonspor Yönetim Kurulu Üyeleri Burhan Cahit Erdem ve Zeyyat Kafkas tarafından isminin yazılı olduğu bir forma hediye etti.



50 yaşındaki şarkıcı, konserin ardından Trabzonspor'un tesislerini ziyaret ederek sabah antrenmanını katıldı. Futbolcularla fotoğraf çekilen El Roman, daha sonra bir süre teknik direktör Ünal Karaman ile sohbet etti.



TRABZONSPOR'DAN AÇIKLAMA

Ziyaret ile ilgili Trabzonspor Kulübü'nden yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi: "Trabzonsporlu ünlü sanatçı Rafet El Roman, takımımızın bu sabah yapılan antrenmanını ziyaret etti. Asbaşkanımız Hayrettin Hacısalihoğlu ile birlikte Dozer Cemil Antrenman Sahası’na gelen Rafet El Roman, bir süre çalışmayı izledikten sonra Teknik Direktörümüz Ünal Karaman ve oyuncularımızla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Ayrıca kulübümüzün YouTube kanalındaki canlı yayına katılan Rafet El Roman, takımımıza Aytemiz Alanyaspor ve diğer müsabakalarda başarılar diledi."

RAFET EL ROMAN'DAN CİAO BELLA ŞARKISI



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