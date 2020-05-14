Ramazan geleneği kömbe damakları tatlandırıyor

Corona virüs tedbirleri kapsamında, evde hazırlanan yiyeceklerin fırınlarda pişirtilmesinin yasaklanması nedeniyle kömbe üretip satan yerler ilgi görüyor.



İslahiye ilçesine bağlı Kırıkçalı Mahallesi'nde fırıncılık yapan Mine Emek, kendi ürettiği kömbeleri satıyor.

Emek, gazetecilere yaptığı açıklamada, kömbenin genellikle evlerde hazırlanıp fırınlarda pişirildiğini, bu yıl ise durumun değiştiğini söyledi.



Alınan karar nedeniyle sadece kendi ürettikleri ürünleri satışa sunduklarını belirten Emek, ihtiyacı karşılamak için yoğun şekilde çalıştıklarını anlattı.



İlçede fıstıklı, tahinli ve cevizli olarak satışa sunulan kömbe, kilogramı 15 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

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