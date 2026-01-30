Rambo serisine yeni film. Çekimler başladı
Yeni Rambo filmi için geri sayım başladı.
Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği "Rambo" serisinin yeni filmi için hazırlıklar sürüyor. John Rambo karakterini merkeze alan filmin çekimleri başladı.
Sylvester Stallone'nin başrolünü üstlendiği “Rambo” serisine yeni bir film daha ekleniyor. 1982 yapımı “First Blood” filmindeki olaylardan yıllar öncesinde geçen filmin yönetmenliğini Jalmari Helander üstlenecek.
Başrolünde Noah Centineo'nun yer aldığı filmin kadrosunda ise Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White ve Tayme Thapthimthong yer alıyor.
Rory Haines ve Sohrab Noshirvani'nin senaryosunu kaleme alacağı filmin çekimleri Tayland'ın Bangkok kentinde başladı.
Filmde John Rambo'yu canlandıran Noah Centineo, bu yıl vizyona giren "Street Fighter" filminde başrol oynadı.
İlk Rambo filmi "Rambo: İlk Kan" 1982'de vizyona girmiş ve Ted Kotcheff yönetmenliğini üstlenmişti. Dünya çapında 125 milyon dolar hasılat elde eden film sonrası seri devam etmiş ve son film 2019 yapımı “Rambo: Son Kan” olmuştu.
“NEYLE SAVAŞACAĞIM? KİREÇLENMEYLE Mİ?”
Öte yandan Sylvester Stallone, yeni bir Rambo filminde John Rambo rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna "Rambo, onu bırakabilirim. Bir tane daha yapmak isteseler bile onun işi neredeyse bitti. Ben neyle savaşacağım? Kireçlenmeyle mi?" diye yanıt vermişti.