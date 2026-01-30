Rambo serisine yeni film. Çekimler başladı

İlk Rambo filmi "Rambo: İlk Kan" 1982'de vizyona girmiş ve Ted Kotcheff yönetmenliğini üstlenmişti. Dünya çapında 125 milyon dolar hasılat elde eden film sonrası seri devam etmiş ve son film 2019 yapımı “Rambo: Son Kan” olmuştu.

“NEYLE SAVAŞACAĞIM? KİREÇLENMEYLE Mİ?”

Öte yandan Sylvester Stallone, yeni bir Rambo filminde John Rambo rolünü yeniden canlandırıp canlandırmayacağı sorusuna "Rambo, onu bırakabilirim. Bir tane daha yapmak isteseler bile onun işi neredeyse bitti. Ben neyle savaşacağım? Kireçlenmeyle mi?" diye yanıt vermişti.