Rap şarkıcısı Post Malone: Birçok kez UFO gördüm

Amerikalı rap'çi Post Malone, birçok kez UFO gördüğünü iddia etti.



Independent'in haberine göre, Rockstar şarkısını seslendiren sanatçı, Joe Rogan Experience adlı podcast yayınında, hayatı boyunca birçok kez yakın temasa maruz kaldığını anlattı.



25 yaşındaki Post Malone, "Bir tane gördüm" dedi.



Muhtemelen 16 yaşındaydım. New York'un dışındaydım ve orada öylece duruyordu. Teyzemle eniştem çok katıydı. Akşam 10 gibi yatağa gitmek zorunda kaldığımız sert bir zaman kuralı uygulanırdı. Kuzenimle pencereden dışarı bakıyordum, orada öylece duran bir ışık belirdi ve sonra s*** olup gitti. Bunu açıklayamazsınız.

Rap'çi, daha yakın zamanda Utah ve Kaliforniya'da da bu tür temaslara şahit olduğunu öne sürdü.

Gözlerinin önünde şekil değiştiren görüntüyü tarif eden Malone, "Size kaç kere gördüğümü söyleyemem çünkü Tarzana'da yaşıyordum, bir balkon vardı ve biraz klişe gibi gelebilir ama klasik bir güç alanı gibi görünüyordu. Dairesel şekilde bir kubbe gibiydi" dedi.



Dahası, 'Bunu benden başka kimse nasıl görmedi?' diye düşündüm. Ama orada benimle birlikte s*** 4 kişi daha vardı, onlar da gördü.



Post Malone en çok White Iverson, Congratulations ve Circles adlı şarkılarıyla tanınıyor.