Rap şarkıcısı Fetty Wap 4 yaşındaki kızını kaybetti

Amerikalı rap şarkıcısı Fetty Wap, kızını kaybetmenin acısını yaşıyor. 30 yaşındaki şarkıcı, 4 yaşındaki kızı Lauren Maxwell’i kaybetti. Ölüm haberini küçük kızın annesi Turquoise Miami Instagram açıklamasıyla doğruladı.



Lauren Maxwell’in ölüm nedeni bilinmiyor. Ancak küçük kızın bir aydır hasta olduğu ve uykusunda öldüğü öğrenildi.



Fetty Wap, geçen hafta Rolling Loud Festival’de sergilediği sahne performansını sosyal medyada paylaşarak, kızına şöyle seslendi:

“LoLo, bebeğim, dün gece baban bunu senin için yaptı.”



Turquoise Miami, Fetty Wap’i de savunarak şunları söyledi:



“İnternetin çocuğumuza karşı çok olumsuz enerjisi vardı ve bunları okumak bana sıkıntı getiriyor. Bu yüzden lütfen ona karşı herhangi bir negatif yoruma son verin. Lauren tıpkı beni sevdiği gibi babasını da seviyor. O da benim gibi yas tutuyor.”

Fetty Wap sahne adıyla bilinen Willie Junior Maxwell II, ilk single'ı 'Trap Queen'in Mayıs 2015'te ABD Billboard Hot 100 listesinde iki numaraya ulaşmasıyla tanındı.