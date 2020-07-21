Rap şarkıcısı Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı

Dünyaca ünlü Amerikalı rap şarkıcısı Nicki Minaj, ilk çocuğuna hamile olduğunu açıklayarak, sosyal medyada hamilelik fotoğraflarını paylaştı.

21.07.2020 - 07:35

Rap şarkıcısı Nicki Minaj hamile olduğunu açıkladı

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Sahnede Nicki Minaj adını kullanan Amerikalı rap'çi Onika Tanya Maraj, sosyal medya hesabından hamilelik fotoğraflarını paylaşarak, hayranlarına anneliğe hazırlandığını açıkladı. Ünlü şarkıcı bir paylaşımında, "Aşk. Evlilik. Bebek arabası. Heyecan ve şükranla doluyum. Tüm iyi dilekleriniz için hepinize teşekkürler" ifadesini kullandı.

​Nicki Minaj, geçen yıl eski arkadaşı Kenneth Petty ile evlenmişti.

Mixtape çalışmalarıyla 2007-2009 yıllarında üne kavuşan Minaj'ın ilk albümü Pink Friday, ABD Billboard 200 listesinde zirveye oturmuştu.

Nicki Minaj, The New York Times gazetesinin tüm zamanların en etkili kadın rapçisi olarak gösterilmiş, ikinci albümü Pink Friday: Roman Reloaded, dünya genelinde 1,5 milyondan fazla satmıştı.

Buz Devri 4: Kıtalar Ayrılıyor filminde ses sanatçılığı yapan Minaj, Öteki Kadın ve Berber Dükkanı 3 filmlerinde de rol almıştı.

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