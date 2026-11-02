Rapçi Killa Hakan yoğun bakıma alındı. Avukatından açıklama geldi

Gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan'ın, yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

Sanatçının sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan avukatı Şükrü Sarıdere, Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu doğruladı.

Sarıdere, yaptığı açıklamada, "Killa Hakan yaşamış olduğu bir sağlık sorunu nedeniyle şu anda hastanede yoğun bakımda tedavi görmekte. Sağlık durumuyla ilgili paylaşabileceğimiz bilgiler şu an için bununla sınırlı." ifadelerini kullandı.

Sanatçının ve ailesinin özel hayatına saygı gösterilmesini isteyen Sarıdere, doğrulanmamış bilgilerin yayılmaması çağrısında bulundu. Yeni bir gelişme yaşanması halinde kamuoyunun bilgilendirileceğini belirtti.

Killa Hakan'ın hastalığına ve sağlık durumunun ciddiyetine ilişkin henüz ayrıntılı bir açıklama yapılmadı.

2022'DE DE YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRMÜŞTÜ

Killa Hakan, Haziran 2022'de Covid-19'a yakalanmasının ardından sağlık durumunun ağırlaşması nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştı.

O dönemde bağışıklık sisteminin ciddi şekilde etkilendiği, böbrekleri ve akciğerlerinde sorunlar yaşadığı açıklanan rapçi, haftalar süren tedavisinin ardından yoğun bakımdan çıkmıştı.

Eylül 2022'de sosyal medya hesabından açıklama yapan sanatçı, yaşadığı ağır sağlık sorunlarının ardından iyileşme sürecine girdiğini duyurmuştu.

KİLLA HAKAN KİMDİR?

Gerçek adı Hakan Durmuş olan Killa Hakan, 3 Mart 1973'te Almanya'nın Berlin kentinde doğdu. Ailesi Türkiye 'den Almanya'ya işçi olarak göç eden sanatçı, çocukluğunu ve gençliğini Türk göçmen nüfusunun yoğun olduğu Kreuzberg semtinde geçirdi.

Türkçe rap müziğinin Avrupa'daki öncü isimlerinden biri olarak kabul edilen Killa Hakan, müzik kariyerine 1990'lı yıllarda Berlin'in hip-hop kültürünün önemli gruplarından Islamic Force çevresinde başladı.

2002'de yayımladığı "Çakallar" albümüyle solo kariyerine adım atan sanatçı, ardından "Rapüstad", "Semt Semt Sokak", "Kreuzberg City" ve "Bomba Plak" gibi çalışmalara imza attı.

Ceza, Fuat Ergin, Eko Fresh ve Türkiye'den çok sayıda rapçiyle ortak projelerde yer alan Killa Hakan, özellikle "Fight Kulüp" projesiyle genç kuşak rap dinleyicileri arasında da geniş bir kitleye ulaştı.