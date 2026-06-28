Rapçi Lvbel C5 yeni arabasına servet ödedi, sosyal medyadan paylaştı

ALDIĞI KİLOLARLA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Ünlü rapçi son olarak aldığı kilolarla çok konulmuştu. Son hali Rihanna'ya benzetilen ünlü isim, kilo almasına sebep olan sağlık sorununu açıklamıştı.

Lvbel C5 , aldığı kiloların yaşam tarzı nedeniyle değil, sağlık sorunu yüzünden olduğunu belirtmişti. 24 yaşındaki ünlü şarkıcı, "Sağlık sorunlarımla alakalı. Böbreklerimle alakalı bir sıkıntı. Vücudum ayak bileklerime kadar ödem tuttu" ifadelerini kullanmıştı.

LVBEL C5 KİMDİR?



Lvbel C5, gerçek adıyla Süleyman Burak Bodur, 20 Nisan 2001 Sakarya doğumlu Türk rapçi ve söz yazarı olarak biliniyor. Enerjik trap ve drill tarzı parçalarıyla, özellikle genç kitleler arasında geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan rapçi son yılların en çok dinlenen parçalarına imza atıyor.