Rapçi Saint Levant, Doha'da: Konserde "Özgür Filistin" çağrısı
25.11.2025 12:25
AA
Kudüs doğumlu rap müzisyeni Saint Levant, bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'nde (DFF) verdiği konserde "özgür Filistin" çağrısı yaptı.
Doha Film Enstitüsü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'nde ünlü rapçi Saint Levant sahne aldı. "Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Samra" parçalarının da aralarında olduğu bir repertuvarı seslendiren ünlü isim, “Şükürler olsun ki başka bir yerde olduğu gibi değil. Diğer pek çok Arap ülkesinde olduğu gibi biz Filistinliler burada hoş karşılanıyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Biz 7 yaşındayken Ürdün'e gittik ve o zamandan beri Gazze'ye dönmedim. Sanırım bu pek çok Filistinlinin hikayesi. Her zaman derim ki, 'Filistin sınırlarla tanımlanamaz.' Biz yaklaşık 12 milyonluk küresel bir imparatorluğuz” ifadelerini kullandı.
“KÜLTÜRÜMÜZE ÇOK BAĞLIYIZ”
Filistinlilerin çok güçlü olduğunu dile getiren Levant, “Kültürümüze çok bağlıyız. Bizden almaya çalıştıkları şey de bu. Bazen buraya geliyorum ve kendimi biraz kötü hissediyorum. Neden dans ediyor, şarkı söylüyor ve kardeşlerimin ve Gazze'nin soykırıma uğramasını kutluyorum?” dedi ve yaşananların bir çatışma değil soykırım olduğunu vurguladı.
Konser boyunca sanatçıya eşlik eden müzikseverler "özgür Filistin" sloganları attı.
“GURURLU VE SEVGİ DOLUYUZ”
“Doha'da, bir Arap ülkesinde, sevgi dolu, şefkatli, verici olduğumuzu söylemek için tekrar buradayım. Görüp görebileceğiniz en gururlu bireylerdeniz” diyen 25 yaşındaki Saint Levant, “Sevgi doluyuz. Sadece burada olmak bile, Katar'da, Doha'da karşılanma şeklim bile kendimi evimde hissetmemi sağlıyor. Bu nedenle Filistinliler olarak kim olduğumuzu ifade etmekte özgür olmamıza izin verdiğiniz için bir kez daha teşekkür ederim. Çünkü gittiğim pek çok ülkede bana, 'Marwan, nereli olduğun hakkında konuşma' diyorlar. Hayır, bu politik olarak doğru değil. Tabii ki konuşacağız” şeklinde konuştu.
İlk müzik çalışması "1001 Nights"ı 2021'de yayınlayan Levant, ardından ilk albümü "From Gaza, with Love"ı piyasaya sürdü.
FİLİSTİNLİLERİN SESİNİ VE KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA DUYURUYOR
Gerçek ismi Marwan Abdülhamid olan Levant, Kudüs'te doğdu. Çocukluk yıllarını Gazze'de geçiren sanatçı, 2007'de ailesiyle Ürdün'ün başkenti Amman'a taşınmak zorunda kaldı. Lise yıllarından itibaren Filistinlilerin sesini ve kültürünü dünyaya duyurmak adına Fransızca ve İngilizce projelerde yer aldı.
Dünyanın önemli müzik festivalleri arasında yer alan Coachella'daki sahne performansında festivalde "Deira", "Mistakes", "By the Sea" ve "Nails" adlı şarkılarına yer veren ünlü ismin, Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin konuşması da sosyal medyada büyük ilgi görmüştü.