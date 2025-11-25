Rapçi Saint Levant, Doha'da: Konserde "Özgür Filistin" çağrısı

Doha Film Enstitüsü tarafından bu yıl ilki düzenlenen Doha Film Festivali'nde ünlü rapçi Saint Levant sahne aldı. "Kalamantina", "Do You Love Me?" ve "Samra" parçalarının da aralarında olduğu bir repertuvarı seslendiren ünlü isim, “Şükürler olsun ki başka bir yerde olduğu gibi değil. Diğer pek çok Arap ülkesinde olduğu gibi biz Filistinliler burada hoş karşılanıyoruz. Öncelikle teşekkür ederim. Biz 7 yaşındayken Ürdün'e gittik ve o zamandan beri Gazze'ye dönmedim. Sanırım bu pek çok Filistinlinin hikayesi. Her zaman derim ki, 'Filistin sınırlarla tanımlanamaz.' Biz yaklaşık 12 milyonluk küresel bir imparatorluğuz” ifadelerini kullandı.

“KÜLTÜRÜMÜZE ÇOK BAĞLIYIZ”

Filistinlilerin çok güçlü olduğunu dile getiren Levant, “Kültürümüze çok bağlıyız. Bizden almaya çalıştıkları şey de bu. Bazen buraya geliyorum ve kendimi biraz kötü hissediyorum. Neden dans ediyor, şarkı söylüyor ve kardeşlerimin ve Gazze'nin soykırıma uğramasını kutluyorum?” dedi ve yaşananların bir çatışma değil soykırım olduğunu vurguladı.