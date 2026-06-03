Reha Muhtar'ın vefatı sonrası Nilüfer'den ilk paylaşım. "Ruhun huzura kavuştu"

“ONUN İÇİNDEKİ KIRILGAN ÇOCUĞU SEVDİM”

Reha Muhtar'ın vefatı sonrası 2001-2003 yılları arasında aşk yaşadığı Nilüfer de üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Ünlü şarkıcı, kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olan Muhtar'a şu sözlerle veda etti:

"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye 'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda."

Nilüfer ve Reha Muhtar, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti. Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur ile ilişkisinden de Poyraz ve Mina Deniz adında ikiz çocukları bulunuyor.