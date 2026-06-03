Reha Muhtar'ın vefatı sonrası Nilüfer'den ilk paylaşım. "Ruhun huzura kavuştu"
03.06.2026 14:23
Son Güncelleme: 03.06.2026 14:30
Reha Muhtar, Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Gazeteci ve haber spikeri Reha Muhtar, bugün hayatını kaybetti. Ünlü şarkıcı Nilüfer Yumlu da eski hayat arkadaşına duygusal bir notla veda etti.
Uzun yıllardır gözlerden uzak bir yaşam süren ve 28 Mayıs'ta Bodrum'da kalp yetmezliği sebebiyle hastaneye kaldırılan Reha Muhtar 'dan acı haber geldi. 66 yaşındaki ünlü isim, bugün hayatını kaybetti.
Reha Muhtar'ın tedavi gördüğü hastanenin Başhekimi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Nevra Gülhan Görgülü, ünlü ismin vefatına ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Reha Muhtar'ın tıbbi değerlendirmesinde; ileri derece kalp yetersizliği, ritim bozukluğu, enfeksiyon ve kontrolsüz şeker hastalığına bağlı metabolik dengesinin bozulduğu görüldüğü ve yoğun bakım ünitesindeki tedavisinde çoklu organ yetmezliği geliştiği ve tüm müdahalelere rağmen saat 02.15'te vefat ettiği açıklandı.
İSTANBUL'DA TOPRAĞA VERİLECEK
Cenazesi Bodrum'dan İstanbul'a getirilecek olan Reha Muhtar, yarın Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Reha Muhtar, 2024 yılında da ölümden dönmüştü.
“ONUN İÇİNDEKİ KIRILGAN ÇOCUĞU SEVDİM”
Reha Muhtar'ın vefatı sonrası 2001-2003 yılları arasında aşk yaşadığı Nilüfer de üzüntüsünü sosyal medya hesabından dile getirdi. Ünlü şarkıcı, kızı Ayşe Nazlı'nın manevi babası olan Muhtar'a şu sözlerle veda etti:
"Ayşe Nazlı'nın, Poyraz ve Mina Deniz'in babası... Türkiye'nin Reha Muhtar'ı... Ben onun içindeki kırılgan, hassas, küçük çocuğu sevdim. İki yıl önce geçirdiği ciddi rahatsızlığı süresince yeni, yepyeni bir hayat diledik onun için. Çok uğraştık ama onun o ele avuca sığmayan ruhu izin vermedi, engel oldu. Çok çok üzgünüm. Artık ruhun huzura kavuştu sevgili Reha... Elveda."
Nilüfer ve Reha Muhtar, kızları Ayşe Nazlı Yumlu'yu 4 aylıkken evlat edinmişti. Muhtar'ın oyuncu Deniz Uğur ile ilişkisinden de Poyraz ve Mina Deniz adında ikiz çocukları bulunuyor.