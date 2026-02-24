"Remembrance" parçasıyla tanınıyorlar. Balmorhea grubu İstanbul'a geliyor

Başrollerini Leyla Lydia Tuğutlu ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı 2015 yapımı “Delibal” filminin müziklerinde yer alan "Remembrance" parçasıyla Türkiye'de geniş hayran kitlesi edinen Balmorhea grubu, Türkiye'ye geliyor.

ABD'nin Teksas eyaletinde, Rob Lowe ve Michael Muller tarafından kurulan enstrümantal müzik grubu Balmorhea, 16 Ekim'de İstanbul'da müzikseverlerle buluşacak.

Müziklerinde post-rock, indie folk, caz ve klasik müzikten ilham alan Balmorhea grubu, Beşiktaş'ta bir mekanda sahne alacak. Grubun duygusal melodileri, gotik katedrallerden modern sanat müzelerine, rock kulüplerinden uluslararası festivallere kadar pek çok farklı mekanda seslendiriliyor.