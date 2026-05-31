Renginin sırrı çözülemiyor. Kahramanmaraş'ın saklı cenneti "Yeşilgöz"
31.05.2026 16:58
Son Güncelleme: 31.05.2026 17:10
Yeşilgöz, Kahramanmaraş’ın doğal güzellikleri arasında yer alıyor.
Turkuaz ve yeşilin farklı tonlarını yansıtan berrak suyu, serin havasıyla dikkat çeken Yeşilgöz ziyaretçilerine doğayla iç içe vakit geçirme imkanı sunuyor.
Adını suyun göz kamaştıran yeşil ve turkuaz tonlarından alan Yeşilgöz, Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’nde bulunuyor. Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Yeşilgöz Mesire Alanı, doğal yapısıyla ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.
Yaz aylarında serin havası ve doğal görünümüyle öne çıkan Yeşilgöz'ün Yeşilgöz’ün kaynağı ve renginin oluşumu tam olarak bilinmiyor. Bu özelliğiyle daha da dikkat çekici hale gelen Yeşilgöz, Kahramanmaraş’ın önemli doğa turizmi noktalarından biri olarak öne çıkıyor.
Yeşilgöz, Kurban Bayramı tatili sonrası da ziyaretçi akınına uğradı. Kent merkezi ve çevre illerden gelen vatandaşlar, doğayla baş başa vakit geçirmek ve serinlemek için Yeşilgöz'e geldi.
Piknik yapan aileler ve doğaseverler, bölgedeki eşsiz manzara eşliğinde vakit geçirirken, mesire alanındaki yürüyüş noktaları ve dinlenme alanları yoğun ilgi gördü.