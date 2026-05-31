Renginin sırrı çözülemiyor. Kahramanmaraş'ın saklı cenneti "Yeşilgöz"

Adını suyun göz kamaştıran yeşil ve turkuaz tonlarından alan Yeşilgöz, Kahramanmaraş 'ın Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi’nde bulunuyor. Şehir merkezine 60 kilometre uzaklıktaki Yeşilgöz Mesire Alanı, doğal yapısıyla ziyaretçilerine huzurlu bir ortam sunuyor.

Yaz aylarında serin havası ve doğal görünümüyle öne çıkan Yeşilgöz'ün Yeşilgöz’ün kaynağı ve renginin oluşumu tam olarak bilinmiyor. Bu özelliğiyle daha da dikkat çekici hale gelen Yeşilgöz, Kahramanmaraş’ın önemli doğa turizmi noktalarından biri olarak öne çıkıyor.