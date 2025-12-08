Renkli göletler ve beyaz taşlardan oluşuyor, turistlerin uğrak noktası oldu

Göksu travertenleri Kuzalan Tabiat Parkı'nın içerisinde yer alıyor. 1800 metrelik bir alanı kaplıyor. Dünyada ABD'deki Yellowstone Ulusal Parkı'ndan sonra orman içinde oluşmuş ikinci büyük traverten bölgesi Kuzalan travertenleridir.

Kuzalan Tabiat Parkına yaklaşık 4 kilometre uzaklıktaki Pınarlar Köyü'nde yer alan Göksu travertenleri, bir proje ile oluşturulan teras şeklinde büyüklü küçüklü göletleri, turkuaz ve beyaz renkleriyle mini Pamukkale’yi andırıyor. Traverten, mineral değeri yüksek sodalı su ile oluşmaktadır.

Sezonda 350 bin civarında kişinin gezdiği travertenler, kent ve bölge turizmine önemli katkı sağladı.

Travertenlerin 2026'nın Mart ayında kapılarını tekrar ziyaretçilerine açması planlanıyor.