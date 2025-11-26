Renoir'in oğlunu resmettiği tablo 1 milyon 680 bin dolara satıldı

Fransız sanatçı Pierre-Auguste Renoir'ın oğlunu ve onunla oyun oynayan dadısını resmettiği tablosu Paris'te düzenlenen açık arttırmada 1,68 milyon dolara satıldı.

Sanatçının, Oyuncaklı Çocuk- Gabrielle ve Ressamın Oğlu Jean adlı eseri 19. yüzyılın sonlarında resmettiği tahmin ediliyor. Sanatçı, eser son halini aldıktan sonra öğrencisi ve arkadaşı olan Jeanne Baudot'ya hediye etmiş. Tablo ilk günden beri Baudot ailesinde neslinden nesline aktarılmıştı. Tablo düzenlenen açık arttırmaya kadar daha önce halka hiç sergilenmedi.

Paris'te düzenlenen açık arttırmada Oyuncaklı Çocuk tablosu 1,68 milyon dolara satıldı. Eserde sanatçının oğlu Jean ve dadısı Gabrielle yer alıyor. Müzayedeci Christophe Joron-Derem, Dadının, ressamın en sevdiği modellerden biri olduğunu ve yaklaşık 200 resimde poz verdiğini aktardı.

Pierre-Auguste Renoir, izlenimcilik akımının önde gelen isimlerinden biri olarak sanat tarihinde önemli bir yer tutuyor. Doğadaki unsurların yarattığı izlenimleri aktarmaya çalışan izlenimcilik akımında öne çıkan sanatçı Renoir çoğu zaman insana odaklanan kompozisyonlar ve canlı ışığı kullanmıştır.