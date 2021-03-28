Reşat Hacıahmetoğlu kimdir? 2021 Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kaç yaşında ve nereli?

Her sezon ilgiyle ve heyecanla takip edilen Survivor yarışması yeni sezonuyla 9 Ocak’ta başladı.

REŞAT HACIAHMETOĞLU KİMDİR, KAÇ YAŞINDA, NERELİDİR?

1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.



2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.



2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.



Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.