Başarılı kadrosu ve öyküsü ile seyircilerini ekranlara kitleyen Resimdeki Sevgili filmi Google'da en çok aranan filmlerden oldu. Peki Resimdeki Sevgili filminin konusu nedir? Resimdeki Sevgili filminde kimler oynuyor?



RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİNİN KONUSU NEDİR?



Ünlü bir cerrah olan Engin ve eşi Rüya saldırıya uğrarlar. Engin tüm çabasına rağmen yaralanan eşini kurtarmayı başaramaz ve Rüya kanlar içinde kollarında ölür.



Bu acı olay neticesinde Engin’i kan tutmaya başlar. Mesleğini ve tüm çevresini kaybeder, inzivaya çekilir. Yaşamdan kopuk geçirdiği bu günlerde karşısına bir umut ışığı çıkıverir; Süreyya.



Her ikisi de inatçı ve fevri olan Engin ve Süreyya zamanla birbirlerine yakınlık duymaya başlarlar. Ancak Engin kısa süre sonra en büyük korkusuyla yeniden yüzleşmek zorunda kalacaktır.



RESİMDEKİ SEVGİLİ FİLMİNİN OYUNCU KADROSU YÖNETMENİ



Güzide Balcı'nın yönetmen koltuğuna oturduğu filmde; Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları, Güler Okten, Nur Sürer oynuyor.

Filmin başrollerini ise Sarp Levendoğlu, Sezin Akbaşoğulları paylaşıyor.