Restoran Haftası 10. yılını kutluyor

Türkiye’nin ilk gastronomi festivali Restoran Haftası’nın 10'uncusu, bu yıl 15 - 30 Kasım tarihleri arasında "Türk Mutfağı" teması ile düzenleniyor. Gastronomi & Pazarlama Danışmanlık Firması Dude Table tarafından düzenlenen Restoran Haftası’nın gastronomi partneri, Türk mutfağını ve yerel değerlerini korumak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Metro Türkiye.



15 gün süresince Türkiye’nin en iyi restoran, bistro ve kafelerinde Restoran Haftası’na özel hazırlanmış menüler gastronomi tutkunlarını bekleyecek. İstanbul’un en önemli restoranlarının ve en değerli şeflerinin katıldığı projede; kahvaltı, öğle ve akşam yemekleri için özel olarak hazırlanmış menüler, geleneksel lezzetler, yerel malzemeler ile hazırlanan yenilikçi yemekler, sokak lezzetleri ve özel tarifler lezzet tutkunlarına yepyeni deneyimler yaşatacak. Restoran Haftası’na Küçükyalı Hilltown AVM’de gerçekleşecek keyifli tadımlar ve söyleşiler de renk katacak.

USTA ŞEFLER İLE GASTRONOMİ TUTKUNLARI BULUŞACAK



Türk mutfağının değerlerine sahip çıkmak hedefiyle yola çıkan ve attığı her adımda Türk mutfak kültürünü korumak, yaygınlaştırmak ve geliştirmek misyonuyla hareket eden Metro Türkiye, Restoran Haftası’nda üstlendiği gastronomi partneri rolü ile yerel değerlere bir kez daha sahip çıkıyor.



Türkiye gastronomisine ve sürdürülebilir geleceğe yatırımlarını sürdüren Metro Türkiye, bu anlayışının bir yansıması olarak bu yıl da Restoran Haftası’nda üstlendiği gastronomi partneri rolü ile onlarca şef ve restoran ile güçlerini birleştiriyor. Ülke gastronomisine yön veren restoranlar ve Derin Arıbaş, Kaan Sakarya, Didem Şenol, Deniz Temel, Pınar Taşdemir, Ali Dövenci, Buse Dövenci, Rıza Belenkaya, Hazer Amani, Bora Bozankaya, Umut Karakuş, Esra Acar, Giancarlo Gottardo gibi mutfak kültürümüze değer katan onlarca şef, Restoran Haftası’nda Türk mutfağı menüleri ve etkinlikleri ile misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

RESTORAN HAFTASI'NDA SOKAK LEZZETLERİ



Hellmann’s, Sokak Lezzetleri Partneri olarak bu yıl Restoran Haftası'nda sokak lezzetleri temalı restoranları destekliyor. Bu partnerlik kapsamında 27 Kasım’da TRC American Diner ve 28 Kasım’da Banko Burger’de Sokak Tadında Masalar etkinliği gerçekleşiyor olacak.



MENÜLERDE YOK YOK

Restoran Haftası süresince restoranlarda, yerel malzeme dokunuşu ile hazırlanan farklı menü alternatifleri sunuluyor. 35 TL olan öğlen menüleri ve 60 TL olan akşam menülerine ek olarak tüm dünyada Michelin yıldızlı restoranlarda sunulan ve bizzat sunulduğu restoranın şefinin yarattığı en özel lezzetlerin bir arada deneyimlenebileceği “tadım menüleri” de özel fiyatlar ile yer alıyor. Bu sene ayrıca Restoran Haftası menülerinde geçen sene başlatılan bir kategori de var: 35 TL olarak sunulacak olan kahvaltı menüleri.



Restoran Haftası’na katılan restoranlar, Mersin’in kerebicinden batırığına, İzmir usülü kokoreçten hünkar beğendiye, Kars kaşarlı hamburgerden Taşköprü sarımsaklı keşkeğe, Uşak tarhanasından çökertme kebabına, İspir kuru fasulyesinden Konya’nın bamya çorbasına bölgelere özgü onlarca yemeğe öğlen, akşam ve tadım menülerinde yer verecekler.

RENKLİ ETKİNLİKLER



Hafta boyunca, nefis lezzetleri tatma imkanının yanı sıra birbirinden keyifli etkinlikler de düzenlenecek. Restoran Haftası’nın partnerlerinden Küçükyalı Hilltown AVM’de 16 Kasım'da 15.00 – 17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan “Tek Lokmada Restoran Haftası” etkinliğinde, restoranların bu festivale özel hazırladıkları tek lokmalık lezzetler gastronomi tutkunlarıyla buluşacak. Bu özel günde ayrıca, keyifli müzik dinletilerinin de eşlik edeceği workshop'lar ile uzmanlar, ünlü şefler ya da yemek kitabı yazarları gibi konuklar ile sohbet buluşmaları da gerçekleşecek.



Hafta boyunca İstanbul’daki restoranlarda Restoran Haftası’na özel menüler sunulurken Metro işbirliğiyle ülkenin en önde gelen şefleri ile deneyimsel tadımların yapıldığı Tadına Bakma Sanatı etkinliği de gerçekleşecek. Social Table etkinlikleri, uzmanlar ile workshop'lar, ülke mutfağının gizli kahramanları üreticiler ile sohbetler ve tadına doyulmaz sokak lezzetlerinin sunulduğu 21 Kasım’da Moda’da Basta Street Food Bar’da gerçekleştirilecek Sokak Yemekleri Partisi ve 24 Kasım’da Feriye’de gerçekleşecek Türk Mutfağı Paneli’nin yanı sıra Gastro Art, Gastro Fashion temalı etkinlikler de Restoran Haftası’na renk katacak.



Öte yandan restoranlar için veriye dayalı tablet menü ve sipariş yönetimi platformu olarak hizmet veren ve yemek deneyimini dijitalleştiren FineDine Restoran Haftası’nda da çözüm ortaklığı yapıyor.

TEK LOKMADA RESTORAN HAFTASI İKRAMLARI



16 Kasım'daki Tek Lokmada Restoran Haftası adlı etkinlik kapsamında Restoran Haftası restoranlarının lezzetleri tek lokmada misafirlerle buluşacak. İkram yapacak restoranlar şunlar:



KAHVE DÜNYASI



. Çikolata Çeşitleri



ŞANS RESTAURANT



. Köz Patlıcan Çorbası



. İncir Tatlısı



BANKO BURGER



. Kaburga Sandviç



. BBQ Kaburga, Rezeneli Elma Salatası ve Bamya Turşusu



PAZAR GASTROGALERİ



. Türk Kahveli Doughnut



KIRINTI



. Chili Cheddarlı Köfte



. Avokadolu Piliç Dürüm



KEBAP MASTERS



. Lokma Mücver, Yoğurt ile



ALAF KURUÇEŞME



. Trüflü Antakya Peyniri



. Kerebiç



. Az Kurutulmuş Boşnak Eti



CONI & CO



. Trüflü Çıtır Kanat



ANTRE GOURMET



. İsli Çerkez Peyniri



. Muş Kaşar Peyniri



. Kars Gravyeri



. Bergama Tulum Peyniri



. Antakya Sürk Peyniri



DAHA MODA



. Mantar Dolgulu Kuru Patlıcan Dolması



. Kuru İncir Dolması



. Çıtır Baklava



LOKMATA



. Restoran Haftası’na Özel Lokmata