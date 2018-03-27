Resul Dindar'ın ailesi trafik kazası geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Resuz Dindar sahneye çıkmadı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Aşk-ı Meşk albümüyle büyük bir çıkış yakalayan ve Sebebi Sensin şarkısı Youtube'da 45 milyon, Hiç isimli parçasısı ise 20 milyon tık alan Karadenizli şarkıcı Resul Dindar'ın annesi ve babası Artvin'de kaza yaptı.

Dün akşam saat 20.00 sularında Arhavi-Hopa karayolunda meydana gelen kazada, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar, yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hâkimiyetini kaybedip yola savruldular.

Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hafif yaralanan Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Meliha Dindar ise Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 36 yaşındaki şarkıcı anne ve babasının sağlığı ile yakından ilgilenmek için memleketine gitti.



RESUL DİNDAR KİMDİR?



Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde dünyaya geldi. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe’nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.