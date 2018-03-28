Resul Dindar'ın ailesi trafik kazası yaptı (Annesinin beyin ölümü gerçekleşti)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR Resuz Dindar sahneye çıkmadı

Geçtiğimiz yıl piyasaya sürdüğü Aşk-ı Meşk albümüyle büyük bir çıkış yakalayan ve Sebebi Sensin şarkısı Youtube'da 45 milyon, Hiç isimli parçasısı ise 20 milyon tık alan Karadenizli şarkıcı Resul Dindar'ın annesi ve babası Artvin'de kaza yaptı.

Arhavi-Hopa karayolunda meydana gelen kazada, motosikletleriyle Arhavi ilçesinden Hopa istikametine doğru seyreden Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar, yola düşen kaya parçasını fark edemediler ve kaya parçasına çarpmaları sonucunda motosiklet hâkimiyetini kaybedip yola savruldular.

Kazada motosiklet sürücüsü Osman Dindar ve eşi Meliha Dindar yaralanmış baba Osman Dindar Hopa Devlet Hastanesi'ne, durumu ağır olan anne Meliha Dindar ise Rize Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.



BEYİN ÖLÜMÜ

Resul Dindar'ın menajeri Ayça Serol'un ntv.com.tr'ye verdiği bilgiye göre; anne Meliha Dindar'ın bugün beyin ölümü gerçekleşti.



RESUL DİNDAR KİMDİR?



Türk halk müziği ses sanatçısı Resul Dindar, 24 Ocak 1982 tarihinde dünyaya geldi. 2008 yılı Temmuz ayında arkadaşlarıyla birlikte Karmate (değirmen) grubunu kurdu ve grubun solistliğini yaptı. Karmate, Nani ve Nayino adlı iki albüm çıkardı. Resul Dindar gruptan 2012 yılında ayrılarak müziğe tek başına devam etme kararı aldı ve 1 Nisan 2013 tarihinde Divane adlı ilk solo albümünü yayınladı. Resul Dindar'ın seslendirdiği eserler Türkçe’nin yanı sıra, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde konuşulan Lazca, Megrelce, Gürcüce ve Hemşince gibi dilleri de kapsamaktadır.