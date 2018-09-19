Dalai Lama ile bir araya gelen Richard Gere'nın reklamcı eşi Alejandra Silva, Budist liderin kendisinin karnına dokunduğu bir fotoğrafı paylaştı.
35 yaşındaki Silva, yayınladığı kareye, "Çok özel bir an. Dünyaya gelecek kıymetlimiz kutsandı. Dalai Lama'ya söylemeden bu haberi duyuramazdık" notunu düştü.
69 yaşındaki Gere ilk evliliğini 1991 yılında ünlü model Cindy Crawford ile yapmıştı. 4 yıl birlikte olduktan sonra boşanan ikiliden Gere'nin 2002 yılında evlenip 2006 yılında ayrıldığı Carey Lowell'dan Homer James Jigme Gere isimli bir oğlu dünyaya gelmişti.
Richard Gere 69 yaşında baba oluyor
Yaşam
Richard Gere'in İspanyol eşi Alejandra Silva, önceki gün hamile olduğunu açıkladı.
Dalai Lama ile bir araya gelen Richard Gere'nın reklamcı eşi Alejandra Silva, Budist liderin kendisinin karnına dokunduğu bir fotoğrafı paylaştı.